900.000 euros de financement d'amorçage pour Mealhero

L'entreprise gantoise Mealhero s'est lancée suite à une campagne Kickstarter. L'entreprise a conçu une cocotte intelligente qui identifie les ingrédients et les recettes et, sur cette base, réalise automatiquement des repas fin prêts. En tout, l'entreprise avait ainsi recueilli 80.000 euros.

Elle annonce à présent avoir fait l'objet de 900.000 euros de financement d'amorçage. Cette somme provient pour un tiers environ d'emprunts, pour un autre tiers de subsides de la Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren et pour le tiers restant de moyens propres, de capitaux d'IMEC et d'un autre business angel non nommément cité, plus précisément un ex-CFO de P&G.

Avec cet argent, l'entreprise veut mettre en branle la production de sa cocotte intelligente. A partir d'octobre, elle entend fournir les appareils et les boîtes alimentaires correspondantes aux clients belges et néerlandais.