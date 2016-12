7 gadgets à déposer sous le sapin de Noël

Nintendo Classic Mini

Nintendo a cette année joué la carte de la nostalgie: l'entreprise a en effet ressorti en automne la NES en une mini-version. La petite console intègre 30 jeux qui peuvent être joués sur la TV via une connexion HDMI. Parmi ces jeux, l'on trouve des classiques tels Donkey Kong, Final Fantasy, Mario Bros., Pac-Man et The Legend of Zelda. Attention: de par sa popularité, la console n'est pas facile à trouver. Ruez-vous donc dans votre magasin!

Prix: 30 euros

Lunettes VR

Après les casques-lunettes onéreuses d'Oculus et HTC, place cette année à la PlayStation VR: des lunettes de réalité virtuelle proposées à 399 euros à tout propriétaire d'une PlayStation 4. Il s'agit de l'alternative abordable aux précédentes, mais vous devrez évidemment vous satisfaire d'une qualité un peu inférieure. Il n'empêche que ces lunettes en valent vraiment la peine, surtout pour le joueur invétéré.

Prix: à partir de 399 euros

Google Daydream

Le Daydream de Google est un casque VR dont le prix de 69 euros est encore plus attractif. Il s'agit en fait d'une mise à jour des CardBoard, les lunettes en carton que Google avait lancées il y a deux ans. Le Daydream est compatible avec le smartphone Google Pixel et offre une très bonne expérience surtout pour le visionnement vidéo. Les auteurs de jeux vidéo veulent opérer exclusivement avec ces lunettes. Qui sait donc ce que l'avenir nous réservera. Inconvénient: le Daydream n'est pas encore commercialisé au Benelux. Pour l'acheter, il s'agit donc de se rendre en Allemagne.

Prix: 69 euros

DJI Mavic Pro

Pour ce qui est des drones, DJI est l'acteur numéro un absolu sur le marché. Précédemment, il avait introduit la série des drones Phantom, alors que cette année, il lance le DJI Mavic Pro repliable. Intrinsèquement, il peut se mesurer à son grand frère avec sa caméra 4K et sa vitesse maximale de 65 km/heure. Il est capable de voler pendant 27 minutes. Extérieurement, son look est tout à fait différent. Il est nettement plus compact et est repliable, ce qui permet de l'emmener aisément avec soi.

Prix: 1.199 euros

GoPro Hero 5

Les caméras d'action de GoPro sont un phénomène en soi. Elles offrent une qualité supérieure et s'avèrent un must pour tous ceux qui aiment voyager et qui veulent en conserver des traces. La GoPro Hero 5 permet de filmer en 4K et de prendre des photos de 12 méga-pixels. Elle peut être utilisée aussi dans l'eau car elle est étanche jusqu'à une profondeur de 10 mètres.

Prix: 429 euros

Sony MDR-1000X

Il devient toujours plus normal d'acquérir un casque assez coûteux. Nombreux sont ceux qui craignent cependant encore de débourser des centaines d'euros pour un casque, du fait aussi qu'il est sans cesse plus normal de le porter sur son lieu de travail. Outre la qualité sonore et le confort d'écoute, la suppression du bruitage (noise cancelling) - permettant de faire disparaître le son ambiant - constitue un argument de vente toujours plus important. Or le MDR-1000X est une star dans ce domaine: dans notre test, nous n'avons en effet rien trouvé de négatif à dire à propos de ce tout nouveau casque de Sony.

Prix: 399 euros

Samsung Gear S3

L'on peut ergoter et discuter sur l'utilité d'une montre connectée, mais si l'on veut brancher ce genre de montre sur un smartphone Android, le modèle Samsung Gear S3 constitue actuellement le meilleur choix et l'exception. La montre n'a en effet plus besoin d'un smartphone pour se connecter à internet. De plus grâce au GPS incorporé et à une batterie plus grande que celle du modèle précédent d'il y a un an, la Gear S3 offre une autonomie de plusieurs jours.

Prix: 399,99 euros