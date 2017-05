500 emplois vacants dans le secteur biotechnologique flamand

La plupart des profils recherchés concernent la production: (bio-)ingénieur, pharmacien industriel ou expert ICT. Mais il y a aussi des emplois vacants dans la recherche et le développement. "Pour la plupart des postes vacants, des compétences spécifiques s'avèrent nécessaires, qui manquent aux néo-diplômés", déclare Jonas De Backer, porte-parole de flanders.bio. "Ce sont des professions rares pour lesquelles flanders.bio organisera, conjointement avec plusieurs partenaires, des formations ciblées portant sur les différentes étapes des processus de production et de recherche."

flanders.bio ajoute à cet égard soutenir l'initiative STEM dans l'enseignement secondaire. De plus, l'organisation a mis en oeuvre la plate-forme OPINNO pour étudiants master en sciences de la vie. "Nous touchons ainsi quelque 600 étudiants par an", affirme Henk Joos, managing director de flanders.bio. "Nous avons en outre besoin de plus de chercheurs pouvant utiliser aussi la nanoélectronique et l'ICT pour développer par exemple des solutions en matière de santé."

Le nombre croissant de places vacantes est également révélateur de la maturité des entreprises dans le cluster, selon flanders.bio. Alors qu'en 2013, 97 produits étaient encore en attente, cette année, 151 produits sont prêts à être lancés sur le marché.

Les 300 entreprises flamandes représentent en outre 18 pour cent de la valeur boursière de l'ensemble des firmes biotechnologiques européennes (122 milliards d'euros). Le cluster biotechnologique flamand fait partir du top cinq en Europe.

Ce jeudi, 1.200 acteurs des sciences de la vie provenant de 18 pays sont réunis à l'occasion du plus important congrès régional européen dans ce secteur. Outre un programme étendu de conférences, on y organise aussi des rencontres B2B, ainsi que des présentations de travaux de chercheurs et de produits d'entreprises.