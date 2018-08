4C s'étend en rachetant un homologue scandinave

"En intégrant 3C Consult dans notre groupe, nous atteignons la masse critique pour continuer de croître en Europe, pour renforce notre position dans les pays scandinaves et pour desservir les clients paneuropéens avec des experts locaux au Danemark et en Suède", déclare Johan Van Genechten, group CEO de 4C.

4C se qualifie elle-même de principal consultant Salesforce indépendant dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). L'entreprise existe depuis 1997 et occupe 270 personnes en Europe. Ces trois dernières années, elle a racheté entre autres CloudSocius en Grande-Bretagne et Neoxia en France.

A présent, elle se tourne donc vers le nord, où elle reprend 3C Consult, elle aussi une spécialiste Salesforce, pour un montant non spécifié. Celle-ci dispose de 16 collaborateurs et a depuis 2008 son siège à Copenhague, ainsi qu'une filiale à Kiev.