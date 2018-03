37 nouveaux projets devraient réduire la fracture numérique

Dans le cadre du deuxième appel aux projets lancé par le fonds, 162 organisations ont remis un dossier de candidature, soit cinquante de plus que lors du premier appel. Un jury a sélectionné 37 de ces projets: 21 néerlandophones et 16 francophones, qui recevront chacun un maximum de 500.000 euros. En tout, 5,63 millions d'euros seront ainsi libérés, selon la Fondation Roi Baudouin ce vendredi.

La plupart des projets ciblent la formation et le coaching. Le soutien du fonds sera entre autres utilisé pour acheter du matériel et payer les formateurs et les coordinateurs.

"La révolution numérique doit générer des opportunités", déclare De Croo, qui a fait une priorité politique de l'inculcation des compétences numériques. "Tout un chacun peut recevoir sa chance dans le monde numérique, à condition de posséder les compétences requises. Voilà pourquoi il est si important d'investir avec Digital Belgium Skills Fund dans les enfants et les jeunes socialement vulnérables."