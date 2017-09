3.000 iPad pour les écoles wallonnes

Le projet 'Ecole Numérique' a démarré en 2011 à l'initiative du gouvernement wallon, de la fédération Wallonie-Bruxelles et de la communauté germanophone. L'Ecole Numérique entend intégrer dans l'enseignement des applications innovantes sur le plan de la technologie de l'information et sur celui de la communication. Et ce, non seulement pour stimuler les élèves dans des matières générales comme les mathématiques, mais aussi pour veiller à une meilleure prise de conscience des médias numériques et de l'informatique.

Les institutions d'enseignement wallonnes - de la maternelle au secondaire - étaient invitées dans ce contexte à soumettre elles-mêmes des projets-pilotes. Cinq cents écoles ont été sélectionnées en vue de développer leurs idées. Dans ce but, elles recevront l'équipement média de leur choix. Switch, qui est le principal distributeur d'Apple en Belgique depuis le rachat d'easy-m l'année dernière, devient donc l'un des principaux partenaires du projet 'Ecole Numérique'. Dans un premier temps, l'entreprise fournira 3.120 iPad et 140 MacBook Pro.

Rik Vrancken, CEO de Switch, se montre très satisfait de la collaboration conclue pour une période de quatre ans: "L'enseignement est un secteur essentiel pour nous. Comme il s'agit d'un projet auquel toutes les écoles wallonnes peuvent adhérer, la chance est bien réelle que davantage de produits Apple soient fournis à l'avenir. Les écoles pourront en effet effectuer leurs achats à des prix avantageux."