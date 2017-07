28 pays enregistrent un meilleur résultat que la Belgique en matière de cybersécurité

La cybersécurité est quasi parfaite à Singapour. C'est cette cité-État qui a le moins de failles dans sa protection et est donc la moins vulnérable, selon un rapport de l'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence des Nations unies.

Ce rapport a évalué et classé 194 pays. Les chercheurs se sont notamment penchés sur la politique nationale, l'approche juridique et les organismes en charge de la cybersécurité. La deuxième place est occupée par les États-Unis, suivis de la Malaisie, d'Oman et de l'Estonie.

Dans d'autres pays, y compris en Occident, la sécurité laisse souvent à désirer. La Belgique se classe au 29e rang. Nous faisons ainsi moins bien que la France (8e), la Grande-Bretagne (14e), les Pays-Bas (17e) et l'Allemagne (26e). Nous obtenons toutefois de meilleurs résultats qu'il y a deux ans, où nous n'avions pu prendre que la 47e position.

"La prospérité alimente la cybercriminalité, mais ne garantit pas automatiquement la mise en place d'un système de protection", conclut l'UIT. D'après l'Union, les pays n'ont pas suffisamment conscience de la problématique et ne disposent pas des connaissances et des effectifs suffisants pour s'y attaquer. Tout est exposé au danger et tout peut tomber entre de mauvaises mains, toujours d'après l'agence des Nations unies.

Parmi les régions du bas du classement, on retrouve l'État de la Cité du Vatican (186e pays sur 194). Aucun pays ne fait cependant pire que la Guinée équatoriale, qui obtient un score de zéro en matière de cybersécurité.