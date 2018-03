150 millions de comptes MyFitnessPal piratés

MyFitnessPal est l'une des applis les plus populaires parmi les personnes qui veulent suivre un programme de fitness ou de diète. L'appli permet à ses utilisateurs d'enregistrer leurs repas et leurs activités pour ainsi tenir à jour leur ingestion et leur consommation de calories.

Under Armour, une société d'investissement qui a racheté MyFitnessPal en 2015, a signalé hier jeudi que... seuls les noms d'utilisateur, adresses e-mail et mots de passe de l'appli de fitness ont été dérobés. Les informations personnelles et les données de cartes de banque se trouvent encore et toujours en lieu sûr, selon la société. Même si aucune donnée financière n'a donc été volée, l'importance de celles qui l'ont été, ne peut être sous-estimée.

L'entreprise ajoute qu'elle collabore avec la police et avec diverses firmes de sécurisation des données, afin de résoudre les problèmes. Under Armour ne souhaite jusqu'à présent rien divulguer sur la façon dont les hackers ont pu accéder aux données des utilisateurs. 'Nous allons examiner très attentivement toute activité suspecte et renforcer évidemment fortement la sécurisation des données de nos utilisateurs', y déclare-t-on.

Les utilisateurs de l'appli ont été informés hier jeudi, soit quatre jours après le piratage proprement dit, et ont été invités à modifier aussitôt leur mot de passe. Quiconque tente à présent encore de se connecter via l'appli ou le site web, est orienté vers une page dans le but de changer son mot de passe.

Selon SecurityScorecard, une firme de cyber-sécurité, il est question ici d'un des plus importants piratages à ce jour quant au nombre de données dérobées. Seul les vols de 3 milliards de comptes Yahoo et des 412 millions de comptes FriendFinder furent encore plus impressionnants.