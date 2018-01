10.000 pirates internet néerlandophones pris à leur propre jeu

L'organisation a collaboré avec plusieurs producteurs de films, distributeurs et cinémas pour mettre en oeuvre une action contre le téléchargement illégal de contenu. L'objectif était de surprendre les pirates internet au beau milieu d'un film au moyen d'un message vraiment très personnel inséré dans les sous-titres.

Attrapés

Le téléchargement illégal s'effectue souvent par le truchement de sites web torrent, comme on les appelle. Tout téléchargeur d'un film via ce genre de site illicite, recherche ensuite souvent un fichier de sous-titrage dans sa langue maternelle, dans ce cas-ci le néerlandais. C'est précisément là où la BEA a frappé.

L'organisation avait retravaillé les sous-titres de plusieurs films populaires plus ou moins en leur milieu, ce qui fait que l'ambiance changeait soudainement de manière inattendue. Dans The Hitman's Bodyguard par exemple, l'acteur Samuel L. Jackson vous fixe tout à coup de manière menaçante. Dans un langage très clair, il vous fait alors comprendre que le téléchargement illégal du film qu'il interprète, n'est absolument pas autorisé.

Selon la BEA, les sous-titres retravaillés ont entre-temps déjà été téléchargés plus de 10.000 fois. L'organisation affirme qu'en agissant ainsi, le téléchargeur non seulement se sent coupable, mais il prend aussi conscience qu'une source illégale n'est pas un gage de qualité.

Divulgation

La Belgian Entertainment Association n'est pas la première à lancer ce type d'action. A l'occasion de la sortie de la septième saison de la série Game of Thrones, Media Markt a procédé de la même manière. La chaîne d'électronique est même allée jusqu'à mitrailler les pirates internet d'informations divulguant les événements importants de la série.