1,6 million de cartes prépayées menacées de désactivation

Plus de deux millions d'utilisateurs de cartes prépayées se sont enregistrés depuis décembre de l'année dernière. Quelques semaines avant la date-butoir, 1,6 million de personnes ne l'ont pas encore fait. Si rien ne bouge, 1,6 million de cartes SIM seront donc désactivées le 7 juin prochain, selon le régulateur télécom IBPT. Chez certains opérateurs tels Proximus, la mesure entrera même en vigueur fin mai déjà. Les clients de ces opérateurs en ont été informés. Il est important aussi de penser à enregistrer toutes les cartes prépayées, même les cartes SIM actives par exemple dans les systèmes d'alarme ou les appareils connectés.

En raison de la date-butoir toute proche, le ministre des télécommunications Alexander De Croo et le régulateur télécom IBPT ont lancé un nouveau site web d'informations. www.identification-cartesprepayees.be propose un aperçu des pages d'enregistrement de tous les opérateurs télécoms. Ce site web affiche aussi un chronomètre effectuant le décompte jusqu'au 7 juin.

De Croo invite tout un chacun à s'enregistrer dans les plus brefs délais: "Les gens disposent encore de moins d'un mois pour enregistrer leur carte SIM prépayée anonyme auprès de leur opérateur mobile. Ces derniers mois, 2 millions de personnes l'ont déjà fait. J'invite tous les utilisateurs de cartes prépayées non encore identifiés à le faire le plus rapidement possible. L'identification s'effectue très simplement et ne dure que quelques minutes."