1,5 million d'euros pour le logiciel e-health de Pridiktiv

Avec into.care, Pridiktiv dispose d'un système qui achemine en temps réel les données des patients en milieu hospitalier et qui réduit la paperasserie. L'entreprise est dirigée par le CEO Jeroen De Backer et a été fondée par Thomas Van der Auwermeulen, Sam Verschueren et Bram Vandewalle.

L'actuelle phase de capitalisation a été menée par KBC Start it Fund et LRM qui ont conjointement investi 800.000 euros. Le reste de l'investissement émane entre autres d'Industry Experts et de Grants qui, dès sa fondation, avaient déjà investi dans l'entreprise.

Avec l'argent ainsi récolté, l'objectif est de continuer d'améliorer le système into.care au moyen de l'intelligence artificielle. De plus, l'entreprise entend aussi rechercher des marchés en dehors de la Belgique pour y proposer son logiciel.